Ilves rõhutas, et USA on olnud alates teise maailmasõja lõpust liberaalse demokraatia garantii maailmas, kuid nüüd on selles rollis toimumas muutus.

«Meil ei ole valikut. Kui USA, mis on alates 1944.–1945. aastast olnud sisuliselt lääne juht ja liberaalse demokraatia garantii maailmas, on nüüd muutumas, siis Euroopa peab kiiresti reageerima,» tõdes Ilves. Tema sõnul on muret tekitav, et liberaalne demokraatia on muutunud USAs paljude jaoks pigem negatiivseks mõisteks, samas kui Venemaa autoritaarne mudel näib leidvat poolehoidjaid.