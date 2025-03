REPORTAAŽ POLÜGOONILT Kaitseliidu venelastest vabatahtlikud: miks on nad valmis Eestit kaitsma?

Külm ja päikesepaisteline talvine laupäevahommik Lääne-Virumaal Rutja polügoonil. Kõlavad lasud, aeg-ajalt on kuulda kuulipildujavalanguid. Siia on oma vabal päeval kogunenud Kaitseliidu Viru maleva vabatahtlikud: nad treenivad, et olla valmis Eestit kaitsma. Nende hulgas on ka venekeelseid inimesi. Rus.Postimees uuris, mis neid motiveerib.