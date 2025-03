Ukraina on huvitatud koostööst Itaaliaga kaitsetööstuse vallas

«Alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on Itaalia pakkunud märkimisväärset rahastust ja toetust ning seda eriti energiasüsteemi jaoks. Oleme nüüd jõudmas oma riikide vahelise koostöö uude faasi. Me seisame silmitsi seni suurima väljakutsega – Ukraina taastamisega. See annab Itaalia ettevõtetele olulise võimaluse,» rääkis minister Itaalia delegatsioonile.