ERJK hinnangul oli SA Liberaalne Kodanik (SALK) tegevus tasuta nõustamine ning otsustas, et Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Keskerakond peavad omavahel jagama tasuta nõustamise kulud, kokku üle 92 000 euro.

Iga koalitsioonierakond peab SALKile tagasi maksma 26 499 eurot ja Keskerakond 13 225 eurot. Oviiri sõnul on Keskerakonna summa poole väiksem, mitte selle tõttu, et nad on opositsioonis, vaid kuna neile jagas SALK uuringutulemusi osaliselt.