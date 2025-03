VIDEO Kristina Kallas: valitsuses toppavad olulised otsused sotside taga

«Meilt ei tule kiireid otsuseid, need otsused tihti venivad. On väga palju selgusetust, on pikad vaidlused, kohati maailmavaatelised, kohati bürokraatlikest nüanssidest tulenevad,» rääkis Kallas.

«Kui meil on majanduse toetamine, elavdamine ja tõusule pööramine absoluutne prioriteet, siis me ei saa üheksa kuud lõputult pidurdada oskustööjõu teemalise otsuse tegemist. Aga me oleme seda teinud. Tegelikult on see pidurdus olnud juba üle aasta pikk ja see seisab täna sotsiaaldemokraatide taga,» rääkis Kallas.

Tema sõnul on sama seis konkurentsiseadusega. «3000 eurot päevas tiksub trahv ja täna seisab see seadus taas sotsiaaldemokraatide taga. Ei leita aega, et maha istuda ja see otsus ära teha,» jätkas Kallas.

Ta tõi esile ka bürokraatia vähendamise eesmärgi. «Me oleme selle otsuse vastu võtnud, samal ajal peame kogu aeg selgitama, miks kusagil mõni minister on otsustanud, et ta tegelikult suurendab bürokraatiat,» ütles Kallas.

Ka energeetika pikas plaanis on Kallase sõnul selgusetus ja ta isegi ei tea, kas koalitsioonil on selles küsimuses kokkulepe olemas või mitte.

Kallase sõnul on sama segane olukord ka kärpekavaga.

Kallase sõnul loetles ta asju, mida on vaja kiiresti otsustada majanduse elavdamiseks, kuid praegu valitsuses see töö vajalikul kujul ei toimi.

Eile kritiseerisid sotse ka peaminister Kristen Michal ja rahandusminister Erki Keldo. See tekitas spekulatsioone, kas Reformierakonnal on kavas sotsid valitsusest välja visata.