Välisministeeriumi sõnul ei määra Londoni tippkohtumisel mitteosalemine Eesti edukust

Välisministeeriumi pressiesindaja Brita Kikase sõnul ei jätnud Eesti ja teiste Balti riikide mitte osalemine Londoni kohtumisel head muljet. Kikas möönab, et Eesti soovinuks samuti kohtumisel osaleda, kuid brittidele saadi oma mõtted enne kohtumist siiski edastada. «Londoni kohtumise arutelud liikusid õiges suunas ja kooskõlas Eesti vaadetega. Eesti tegi kõik sammud selleks, et olla laua taga. Me ei osalenud sel kohtumisel, kuid oleme laua taga kindlasti järgmisel korral,» ütles ta.

Briti peaminister Keir Starmer muuhulgas vabandas Balti riikide ees, et ei kutsunud neid Euroopa liidrite Londoni tippkohtumisele. Kikas kinnitas, et Ühendkuningriigi kolleegid on nii avalikult kui ka eraviisiliselt tunnistanud, et Balti riikide kohtumisel mitte osalemine oli viga.