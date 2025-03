Politsei tabas õngitsuslinkidega sõnumite saatmises kahtlustatava noormehe

Kelt lisas, et kahtlustatav oli šokeeritud sellest, kui kiiresti tema tegevus Eestis tuvastati ja ta kinni peeti. «Mees tuli Eestisse, kuna arvas, et tema kuriteod on edukamad, kui on füüsiliselt siin ja kasutab kohalikke mobiilinumbreid. Kuid ta eksis rängalt. Kurjade kavatsustega tegijad ei jää siin märkamatuks.»