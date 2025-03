Politseiauto. Pilt on illustreeriv.

Politsei sai täna kell 15.56 teate, et Harju maakonnas Raasiku vallas Kulli külas toimus kahe sõiduauto kokkupõrge.

Politsei pressiesindaja sõnul said mõlemad juhid õnnetuses vigastada ja üks neist toimetati haiglasse. Liiklus sündmuskohal on häiritud. Kõik muud täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.