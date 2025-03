KUKU T1 keskuse juht: varem polnud ükski pank nõus laenu andma

Hõbe kirjeldas, et keskuse esimene ja teine korrus jäävad kaubanduse päralt. «Mis on aga lisandunud või kuidas me varasemat vaba kaubanduspinda oleme hakanud kasutama – oleme toonud kolmandale korrusele palju teenuseid, mis on seotud heaoluga,» sõnas Hõbe ja viitas nii tervise-, spordi-, kui ka iluteenustele. Neljas korrus jääb aga meelelahutusele ning aprilli algul plaanitakse avada suur bowling'u keskus.

Saatejuht Neeme Raud nentis, et Ülemiste keskuse juht on varem jällegi märkinud, et T1 keskuse koridorid on nii seatud, et inimene ei leiagi teed sealt välja. Hõbe jutu järgi on T1 selles aspektis ka muutusi teinud: «Kui varem ehitati T1 üles loogikaga, et selleks, et jõuda järgmisele korrusele, pidi pika koridori läbi käima, siis meie vastupidi panime keskaatriumisse uued eskalaatorid, klaasliftid. Me väärtustame inimese aega,» ütles ta. Samuti on Hõbe sõnul ostlemist vähemaks jäänud ning inimene tuleb poodi pigem konkreetse sooviga.