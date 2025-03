Solman: Jõhvi kohtumaja kärbe näitab võimetust riiki juhtida

Solmani sõnul on just Ida-Virumaal Eesti riigi positsioon kõige nõrgem ning valimistel on seal varjamatult võidutsemas Vene-meelsed jõud. «Just Ida-Virumaal räägib kohaliku võimukoalitsiooni juhtpoliitik avalikult tele-eetrisse, kuidas ta elab Eesti NSV seaduste järgi. Eestlased ei saa seal arsti juures ega mujal loota, et nendega eesti keelt räägitaks,» märkis Solman.

Kuna Putini Venemaa on Solmani sõnul viimase aja rahvusvahelistest sündmustes julgust saanud, on julgemaks läinud ka Eesti kohalikud impeeriumi ihalejad. «Riigi suuruselt kolmanda maakonna keskus on siiani suutnud koondada asutusi, mis maakonna eestikeelsetele ja -meelsetele inimestele tuge ja lootust pakkunud on. Kui nende keskelt viib justiitsministeerium minema kohtu, avab see tee uutele «säästuideedele», sest kui pole kohut, siis mis mõtet on seal ka prokuröre või vanglat hoida? Või kas politseiuurijaidki siis nii väga kohapeal vaja on?» küsis Solman.