Ameerika väljaanne Forbes kajastas, et luureandmete jagamise lõpetamine mõjutab oluliselt ukrainlaste HIMARSite tööd, sest need vajavad täpsete tabamuste saavutamiseks koordinaate. Seetõttu on pärast luureandmete jagamise katkestamist Ukrainal raskem saada täpset teavet kaugemal asuvate sihtmärkide kohta, mis omakorda mõjutab HIMARSite täpsust ja ulatust.