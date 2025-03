INIMESTEST AEGAMÖÖDA Juhan Kivirähk. Pae tänava poiss

Mille kallastel meie, poisikesed, suvel indiaanlasi mängisime. Vahel harva ka sinkupüssidega sõda sakslaste ja venelaste vahel. Ruki verh ja hände hohh. Kui keegi uppus ja tuukrid tulid laipa otsima, jätsime mängud pooleli ja jälgisime eemalt nende sukeldumisi. Emad tegid meile karjäärinõustamist. Me EI TOHTINUD kunagi karjääri ujuma minna. Talvel mängisime karjäärijääl hokit. Pae tänava kodumaja ees panime värskelt määritud, tõrva järele lõhnavad suusad alla. Pirita mägedesse suusatasime, läkiläki kõrvad tuule käes loperdamas. Mis on sinku? Mis on läkiläki? Ei jõua mina kõike seletada.