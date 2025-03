Ajal, kui siseminister Lauri Läänemets (SDE) on puhkamas, on reformierakondlastelt hakanud ilmnema rahulolematuse märke sotside suunas. Ühe sellise avaliku märgina on avalikkuses tõlgendatud peaminister Kristen Michali (RE) sõnavõttu sotsiaalmeedias regionaal- ja põllumajandusministri bürokraatia plaani pihta. Palju juttu on olnud ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna soovist jätta nn halli passi omanikele valimisõigus alles.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak nentis, et sotsid pole hoidnud tempot, mida Reformierakond tahaks. Näidetena tõi ta lisaks tervishoiu rahastamisele ja valimisõiguse erimeelsustele välja ka oskustööjõu kättesaadavuse erandi või töölepete paindlikumaks muutmise. «Need on majanduse hoogustamiseks olulised otsused, aga me pole saanud nendega edasi liikuda,» selgitas ta, lisades, et need ideed pole valitsussegi jõudnud.

«Kui me vaatame reitinguid, ega pole mõtet pead liiva alla pista ja öelda, et kõik on väga hästi. Need ju peegeldavad ühiskonna ootust,» sõnas Pillak.

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,7 protsenti ja Reformierakonda 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Üks partei räägib üht, teine teist

Ministrid ja riigikogulased käivad pidevalt ringreisidel üle Eesti ja kohtuvad ettevõtjatega, ning Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna erinev veregrupp kumab poliitikutele sealt vastu. «Kui me oleme öelnud, et ainuke uus maks on julgeolekumaks, sest see on oluline Eesti kaitsevõime tõstmiseks ja sa pead kogu aeg selgitama: ei, me ei tee turismimaksu, ei, me ei korja uusi ideid maksude kehtestamiseks. Aga kui sul üks partner kogu aeg käib ja teeb küsimusi, pakub iga nädal välja, et mis maksu veel teha, siis see ei ole tegelikult meeldiv,» rääkis Pillak.

Esmaspäeval saavad fraktsioonide juhid kokku ja proovivad valimisõiguse küsimuses kompromissi leida. «Oluline on aga see, et ükskõik, mis me enam tahame, siis see esmane eesmärk - võtta agressorriigi kodanike valimisõigus - et see ei jääks tegemata,» ütles ta, avaldades lootust, et kompromissitahet on kõigis fraktsioonides.

Pillaku hinnangul on avalik erimeelsuste klattimine aus: «Rusikas taskus edasi minna... See ei ole hea mitte kellelegi.»

Kas kompamist Isamaa poolt juba on olnud ja mida uus nädal veel määrab, kuula juba Kukust!