Tallinna vee pressiesindaja sõnas Postimehele, et seoses veeavariiga suleti täna keskpäeval liiklusele Laikmaa tänava lõik alates Gonsiorist kuni Rävala puiesteeni. «Tegemist on olulise veetoru purunemisega ning Tallinna Vee brigaad tegeleb kohapeal aktiivselt avarii likvideerimisega.»

Kuna vajalikud on ulatuslikud kaevetööd, on pressiesindaja sõnul raske koheselt hinnata, kui kaua aega avarii likvideerimiseks kulub. «Esimeste prognooside kohaselt saavad kõige pakilisemad tööd tehtud täna hilisõhtuks või ööseks ning asfaltkatte taastamine jätkub nädalavahetusel. Samuti on vajalik vee sulgemine avariipiirkonda jäävates hoonetes, kuhu vajadusel tuuakse veepaak joogiveega.»