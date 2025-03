Ümberistumine Eesti rongilt Leedu omale on tehtud Valgas võimalikult lihtsaks ka neile, kes kipuvad tavaliselt ära eksima.

Tallinnast rongiga Euroopasse sõitmine on võimalik ka enne Rail Balticut, kuid see on pikk ja vaevaline teekond. Vaevalisem, kui arvasin veebruarihommikul, mil Varssavisse reisimiseks Balti jaama läksin.