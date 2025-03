«Sotsiaaldemokraadid on tänaseks koos Reformierakonnaga kandnud valitsusvastutust alates 2022. aasta suvest. Kolm aastat, mida on iseloomustanud järjest keerulisem julgeolekuolukord, majanduskriis ning viimaste kuude uus geopoliitiline reaalsus. Valitsemine sellel ajal on tähendanud järeleandmisi ja keerulisi otsuseid kõigi valitsuspartnerite jaoks,» kirjutas SDE juhatus avalduses.