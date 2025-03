Meid juhatatakse edasi saali, kus sellest aastast toimuvad ka valitsuse pressikonverentsid. Eelviimases reas platsi võttes tõden, et valdavalt on kohale tulnud naised, mehi on vaid seitse. Kaheksas, praegune võrdse kohtlemise volinik Veske, annab lavale astudes kiirelt sõnajärje üle sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. «30 aastat tagasi algas ülemaailmne naiste õiguste deklareerimine,» nendib Riisalo, heites pilgu saalisistujatele. «Ja teie seas on ka need, kes toona Pekingis olid.»