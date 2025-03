«Euroopast peab saama sõjaline suurvõim. Seda provotseerib Putin ja nõuab Trump. Teist teed pole, muidu Euroopat ei võeta tõsiselt ja tal pole kohta läbiräämiste laua ääres isegi siis, kui tema enda tulevik on mängus,» kirjutab Stoicescu sotsiaalmeedias.

«Võib arvata, et rahukokkulepet ilma Ukraina ja Euroopa nõusolekuta ei sünni. See oleks nonsenss, kui Trump ja Putin leppivad midagi kokku, mis ei ole kuidagi vastuvõetav ja rakendatav,» kirjutab Stoicescu. «Kui Venemaa klammerdub okupeeritud territooriumide külge, siis ta peab selle eest võimalikult kõrget hinda maksma. Ta peab vabast Ukrainast suu puhtaks pühkima, mitte hellitama lootuseid, et ta varsti jätkab oma vallutusplaanide teostamist. Vaba Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Võib-olla hiljem ka NATO-ga.»