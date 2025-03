Riigikontroll ja erikomisjon on hämmastunud: RMK saladiilid lükatakse lihtsalt kalevi alla?!

RMK riigiabi analüüsi tulemuste peale kuulutasid ministeeriumid, et puidumüügi salalepinguid nad edasi ei uuri, riigikontroll heitis aga ette teistele firmadele tekitatud kahju hindamata jätmist, mis on luubi all ka esmaspäeval riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis.