800 eurot trahvi: Vene agressiooni õigustaja mõisteti kohtus süüdi

Gorlovi süüdistati selles, et eelmise aasta augustis eksponeeris ta avalikkusele suunatud striimiga sotsiaalmeedia keskkonnas TikTok avalikult agressiooniakti ja genotsiidi toimepanemisega seotud sümbolit – Venemaa Föderatsiooni vapi elementi.

Ka tõi kohus välja, et mees õigustas Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina maa-alade liitmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Gorlovil oli selle ajal taustaks Venemaa Föderatsiooni jalgpallikoondise FC Spartak Moskva lipp, mille peal esiletulevalt Venemaa Föderatsiooni vapi element kahepäine kuldne kotkas, mille peal omakorda väiksemalt FC Spartak Moskva embleem. «Kahepäine kuldne kotkas oli koheselt silmapaistev ja kahtlusteta äratuntav.»

Kohus lõpetas väärteokoosseisu puudumise tõttu menetluse kahes episoodis. Nimelt leidis kohus, et süüdistuses kajastatud kaks pilti ja video koos taustamuusikaga ei täida väärteokoosseisu, kuivõrd nende alusel ei ole võimalik väita, et tegemist on agressiooniakti või genotsiidi õigustamise või toetamisega.