FOTO Narva ja Narva-Jõesuu vahel voolas pinnasele reovesi

​Keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis ütles, et reovesi valgus basseiniks ning kuna hiljem enam palju reovett peale ei tulnud, reostus ka ligikaudu 8x8 meetri suuruselt alalt edasi ei jõudnud.

«Narva Vesi AS on vee-ettevõte nii Narva kui ka Narva-Jõesuu linnale, seetõttu suhtlesime lisaks neile ka Narva-Jõesuu abilinnapea ja Narva linna kriisinõunikuga. Viimase kaasabil saime Narva Vesi dispetšerilt kinnituse, et koristustöödega alustatakse laupäeva hommikul, sest pimedas oleks olnud neid keeruline läbi viia. Nii ka tehti ning 8. märtsi õhtuks oli rike likvideeritud ja pinnas puhastatud,» rääkis Lizdenis.