Rutte sõnul teeb Hiina Venemaale järeleandmisel omad järeldused

«Ilmselt peab see olema hea tehing. Sest on üks mees, kes teeb selle kõige tulemustest järeldused. Ja see on Hiina Kommunistliku Partei peasekretär Xi Jinping. Ja kui ta tunneb, et esikohale tuli Venemaa, ja mitte Lääs, siis hakkab ta mõtlema, et see on huvitav areng ja mida see minu ambitsioonide jaoks tähendab? Ja me teame tema ambitsioone Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ja me teame, et USA on selle pärast väga mures. Seega on meil vaja head tehingut – ukrainlaste ja ka maailmarahu jaoks,» seletas Rutte.