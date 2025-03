Abilinnapea Viljar Jaamu (RE) sõnul võttis linnavalitsus eelmisel aastal koalitsioonileppes endale ülesandeks kõrvaldada linnale kuuluvatelt hoonetelt okupatsioonisümbolid. «Tallinn on eestikeelne ja eestimeelne Euroopa pealinn ning seda pilti peab peegeldama ka linnaruum, kus me ei soovi näha võõra võimu sümboleid. Tallinna linnale kuulub kaks hoonet, kus on säilinud nõukogude sümboolika: Valdeku 13 asuv Nõmme linnaosa valitsuse maja ning Mere puiestee 5 asuv Vene kultuurikeskus. Viimase osas jätkuvad veel arutelud, millised variandid ja võimalused on seal sümboolika eemaldamiseks,» ütles abilinnapea.