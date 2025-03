Läti riik sõlmis Frankenburgiga lepingu rakettide arendamiseks ja tarnimiseks

2024. aastal asutatud ning Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas ja Ühendkuningriigis tegutsev Frankenburg keskendub kulutõhusate õhutõrjerakettide tootmisele, mis on disainitud selliseks, et tulistada alla erinevaid droone, sealhulgas Iraani Shahedi droone.

Frankenburgi raketi arendus on lõppjärgus, toimuvad regulaarsed katsetused ja valmistatakse ette tootmist. Tootmise ettevalmistamine käib mitmes riigis, kuid Lätis on see jõudnud kõige kaugemale.