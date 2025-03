Andmekaitse Inspektsioon sai mullu kokku 4162 pöördumist

Pöördumiste sisust selgus, et küsitakse enim töösuhete osas, kuid kaebused on peamiselt isikute õiguste ja tervishoiu kohta. Võrdselt on nii kaebuseid kui ka küsimusi jälgimisseadmete osas eramaal, korteriühistus ja töösuhetes, selgub teisipäeval avaldatud AKI aastaraamatust.

AKI peadirektor Pille Lehis toob aastaraamatu avasõnas välja, et teadlikkuse kasvatamine on võtmetähtsusega ja viitab suve lõpus alanud uue ametiaja eesmärkidele, mille märksõnadeks on teadlikkus, pädevus, kompetentsus, avatus ja koostöö. AKI koolituste arv tõusis 2024. aastal võrreldes 2023. aastaga 51 protsenti, läbi viidi 47 koolitust. Lisaks koolitustele viidi läbi ka 64 kohapealset nõustamist. Huvi nii koolituste kui ka nõustamiste järgi on tõusutrendis, mis väljendab soovi koostööd teha.