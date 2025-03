Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) rääkis eelmisel nädalal, et linn ei saa renditõukside ja muude kergliikurite rentijaid kuidagi mõjutada. Eile teatas Järvan, et Tallinn on esimene omavalitsus, kes kasutab liiklusseadusest tulenevalt õigust selles valdkonnas regulatsioone kehtestada. «Siiski vajab seadus veel täiendusi, et linnadel oleks rohkem võimalusi rendisõidukite puhul liikluskorra tagamiseks. Näiteks puudub praegu õigus reguleerida rendisõidukite arvu,» ütles Järvan.