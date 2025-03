Ettevaatust liikluses: lumi ja lörts muudavad teed libedaks

Kolmapäeva pärastlõunase seisuga sajab Lääne-Eestis paiguti sajab lörtsi ja vihma ning suuremad teed on seal kohati soolaniisked või soolamärjad, mujal on teed vadavalt kuivad. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis kergelt miinuses, mujal on nulli lahedal. Teetemperatuur on üle Eesti plussis.