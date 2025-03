Riik parandab ravi kättesaadavust inimestele

Näiteks perearstikeskustele võimaldatakse võtta tööle vaimse tervise õde koefitsiendiga 0,25 ühe nimistu kohta ning lisandub psühholoog-nõustaja teenuse osutamise võimalus, praegu on see võimalus ainult tervisekeskustes.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste rahaliselt kõige kaalukam osa on tervishoiutöötajate kollektiivlepingu rahastamine. Kavas on suurendada sel aastal arstide, õdede jt meditsiinitöötajate töötasu alammäära 1,5 protsenti. Kokku teeb see 12,2 miljonit eurot ja rahastab seda tervisekassa oma eelarvest.