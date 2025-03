Peatänavat hakatakse projekteerima, ehitamise otsustab järgmine linnavalitsus

«Projekteerima hakkame suve lõpus, täpselt nagu koalitsioonilepingusse on kirja pandud. Aluseks võetakse konkursi võidutöö «Kevad linnas», teeme seda koostöös projekti autoritega,» lubas Tallinna teedeehituse valdkonda juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Kõigepealt avalikustatakse mai lõpus või juuni alguses projekteerimistingimused. «Kõik inimesed saavad projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku raames avaldada arvamust nii veebis kui ise avalikele koosolekutele kohale tulles. Arvestame kõigi märkustega, millega võimalik, ja suve lõpus algab projekteerimine. Püüame teha ka nii, et avalikud koosolekud ei kattuks koolide lõpuaktuste ega jaanipäeva üritustega,» lisas ta.

Peatänava maa-ala on sama, mis algselt plaanitud: Narva maantee Jõe ja Pronksi tänavate ristmikust üle Viru väljaku ja Pärnu maanteed mööda kuni Vabaduse väljakuni. Pere selgitas, et ala jäeti samaks, ei hakatud seda üle Vabaduse väljaku ega Pirita suunas pikendama. Seda enam, et Vabaduse väljakust kuni viaduktini uuendatakse Pärnu maanteed eraldi projektiga.