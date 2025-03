«Türgi roll Venemaa sõja lõpetamisel Ukraina vastu on äärmiselt oluline. Seda arvestades riigi potentsiaali ja ka rolli selles regioonis ning eriti Musta mere piirkonnas. Türgil on üks suurimaid sõjavägesid Euroopa mandril. Ja kindlasti on see roll Ukrainas õiglase ja laiaulatusliku rahu saavutamise tulevaste lepingute kontekstis hädavajalik,» avaldas Sõbiha arvamust.