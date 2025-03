KUKU Elari Haugas: varas valis maju hoolikalt, kuid ei arvestanud koolivaheajaga

Veebruari lõpus pidas politsei kinni 39-aastase Moldova kodanikust mehe, keda kahtlustatakse kaheksasse eluruumi sissemurdmises ja esemete varastamises Kiili, Saku ja Nõmme piirkonnas.

«Mees tegutses siin umbes paar nädalat, kuni me ta tabasime ja kinni pidasime,» rääkis Haugas.

Saatejuht märkis, et sellise sarivarga tabamine, kes tegutses mitmes eri paigas, võis olla keeruline. «Eestis pannakse selliseid vargusi toime suhteliselt harva. Kui esimene vargus aset leidis, pöörasime sellele kohe tähelepanu – uurisime, mis juhtus, kuidas see toime pandi. Kui nädal hiljem toimus juba järgmine sarnane vargus, saime aru, et keegi tegutseb sihikindlalt, murdes inimeste eluruumidesse ja varastades sealt erinevaid esemeid,» seletas Haugas.

Tema sõnul oli siis juba selge, et varga tegevus tuleb kiiresti peatada.

«Mees tegi enne vargusi põhjalikku eelluuret. Ta jälgis, milliste majade ees on autod, kus inimesed liiguvad, ja kui ta nägi, et mõne maja eest auto lahkus, kasutas ta kohe võimalust. Reeglina otsis ta maju, kust oleks jalgsi lihtne ja kiire põgeneda – need asusid tavaliselt rajoonide äärealadel, kust sai otse metsa põgeneda, vältides piirkonna läbimist,» selgitas Haugas.

Varas tegutses ainult argipäeviti, mil inimesed olid tööl. «Ta ei osanud arvestada, et tol hetkel oli koolivaheaeg, kuid üldiselt otsis ta maju, kus inimesed olid hõivatud töö või muude argipäevaste toimetustega,» lisas Haugas.

Mees eelistas varastada väiksemaid esemeid, mida sai kiiresti realiseerida – näiteks sularaha, aga ka veekeetja, mis leidis kohe kasutust.

«Kahjude täpne suurus selgub menetluse käigus, kuid me räägime kümnetest tuhandetest eurodest. Varaline kahju on üks asi, kuid kui minu kodu kindlusesse on sisse murtud, on sel ka tugev emotsionaalne mõju, mida on keeruline hiljem hüvitada,» tõdes Haugas.

Enamik varastatud esemeid jäi siiski realiseerimata ning need on juba omanikele tagastatud. Sularaha kulutas varas tõenäoliselt koheselt.

«Veekeedukann läks tal endal kohe kasutusse – vett oli ju vaja keeta,» lisas Haugas.

Varastatud esemeid hoidis mees oma elupaigas, kust need hiljem ka leiti. Kokku murdis ta sisse kaheksasse eluruumi ning rohkem teateid sarnaste sissemurdmiste kohta politseile laekunud ei ole.