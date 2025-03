Belgia saadiku sõnul mõjutas Vene desinformatsioon belglasi aastaid

"Suurim oht on minu arvates desinformatsioon, mis on meie meeli kolme aastakümne jooksul mõjutanud. Seda on väga raske tagasi võtta. Oleme olnud desinformatsiooni tulva sihtmärgiks aastakümneid ilma, et oleksime seda märganud. Oleme endasse võtnud Venemaa narratiivi mõistmata, et see oli desinformatsioon või justkui oleks see olnud faktide tõeline esitus," seletas diplomaat.