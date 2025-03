KUKU Ukrainas sõdiv eestlane: Trumpil pole rahuvõtit, see on fantaasia

Otsuste kaootilisust ja segadust pole Susi sõnul vähemalt tema üksuses tunda olnud. «Ega Trumpi keegi meie seast tõsiselt ei võta. Tema taktika on ettearvamatu. Pigem ma näen, et tavalise rahva hulgas on ootus, et Trump tuli ja teeb rahu, et lõpuks tuleks see kauaoodatud rahu,» kirjeldas ta, lisades, et tavalised inimesed usuvad sellesse rohkem. «Aga fakt on see, et Ameerikal ei ole seda võluvõtit tagataskus,» ütles komandör, lisades, et see on paljuski USA presidendi enda fantaasia.