Kõlvart: linnavalitsuses on meeskonnavaimu asemel korralagedus

Kõlvarti sõnul osutavad langevad rahulolunäitajad selgelt, et linna juhtimine on kannatanud. «See langus on murettekitav ja kindlasti tagasilöök ka linnaametnikele, kes on aastaid südamega panustanud linna arengusse ja teinud tööd, et muuta linnakeskkonda vastavalt elanike ootustele. Paljud kogenud spetsialistid on lahkunud ja juhtimine liigub elanikest eemale, samas aga tipptasand tegeleb üha enam pisiasjade korraldamisega,» ütles Kõlvart.