Parempoolsed lähevad kohalikele valimistele oma nimekirjadega

«Me ehitame kümneteks aastateks parempoolset erakonda, et juhtida Eesti paremale kursile. Seda saame teha aga üksnes tugeva parlamendierakonnana. Esimene samm sellel teel ongi kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks just partei nimekirjadega välja tulemine, mitte valimisliitudega ühinemine» ütles Parempoolsete juht Lavly Perling täna toimunud erakonna volikogul.

«Eesti edulugu põleb. Meie asi on see tulekahju ära kustutada,» lisas ta. Sel eesmärgil on Parempoolsed ehitamas tugevat üle-eestilist organisatsiooni.