«Mulle jäi silma, et kui tavaliselt on üks poliitikute lemmikväiteid, et iganädalased või igakuised reitingud ei oma meie jaoks mingit tähtsust, tähtis on valimistulemus. Jah, vastab tõele. Aga seekord rõhuti just erakondade reitingutele, valitsuse reitingule ja sotside reitingule. Nüüd on need reitingud omandanud hoopis teise kuju ja opositsiooni viide, kui väike on valitsuse toetus, on saanud päevakajaliseks,» tõdes Ainar Ruussaar.

Teine kunstlikult oluline teema on poliitikutel koalitsioonileping. Priit Hõbemäe sõnul pole koalitsioonilepingut üheski seaduses mainitud, aga see ei sega poliitikutel seda esikohale seadmast. «Kui nad on oma hääled kätte saanud, siis nad istuvad maha ja teevad mingisuguse uue paberi, mida pole seadustes märgitud ja ütlevad seejärel, et nad hakkavad valitsema selle põhjal. Selle asemel et öelda, et me valitseme Eesti Vabariigi seaduste põhjal. See, kuidas koalitsioonileping nii poliitikute sõnades kui avalikus diskussioonis tihti asetub kõrgemale Eesti seadustest või on nagu mingi überseadus või katusseadus, see on asi, mis minu meelest ei ole hea,» rääkis Hõbemägi.