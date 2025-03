«Teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogus peetud kõnes tõdesin, et 80 aastat pärast asutamist on ÜRO enneolematu surve all – ÜRO hartat rikutakse jämedalt ning reeglitel põhinevat maailmakorda üritatakse asendada tugevama õigusega. Minu sõnum Julgeolekunõukogule oli selge: EL on ja jääb ÜRO kõige usaldusväärsemaks ja kindlamaks partneriks. See tähendab, et me seisame jätkuvalt rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste kaitsel – olgu Gazas, Sudaanis, Kongo DVs, Myanmaris, Haitil või Ukrainas. Rahu, väärikus ja turvalisus on universaalsed põhimõtted, mida peame hoidma. Selle nimel panustavad nii EL tervikuna kui ka liikmesriigid oma koostöös ÜROga,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.