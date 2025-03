VIDEO Surnuna leitud Fredy sõbrad: tal oli konflikt ühe Võru poisiga, nad pidid kokku saama

Fredy sõber rääkis, et nad olid enne tema kadumist koos. «Jäin tema juurde ööseks, me jõime temaga koos. Ma ise jäin magama enne seda, kui ta välja läks. Ma tunnen ennast selle süüdi, et ma temaga kaasa ei läinud,» rääkis sõber. Ta lisas, et Fredy oli välja läinud kella 12 paiku öösel.