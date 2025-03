Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Kristi Kail nentis, et kuna homsest ei ole Eesti-Vene õigusabileping enam kehtiv, on nende jaoks tekkinud olukord, kus suur hulk inimesi on aktiveerunud ja soovivad enda Venemaal väljastatud perekonnasündmuse dokumente veel enne 19. märtsi Eesti riigile esitada.

Kaili sõnul on viimased nädalad olnud perekonnaseisuametile äärmiselt intensiivsed: lisaks sellele, et Õnnepalees on kohapeal käinud tavapärasest rohkem inimesi, on neile ka palju kirju laekunud.