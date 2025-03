Tallinna vanimat musta paplit ootab maharaiumine

Enamik linlasi pole Tallinna vanimat musta paplit oma silmaga näinud, kuigi 28 meetrit kõrge puu on sirutanud südalinnas oma oksi peaaegu kaks sajandit. Nimelt kasvab see võimas linnahiiglane ühes Roosikrantsi ja Hariduse tänava vahelises sisehoovis. Ja varsti võib öelda vaid et «kasvas», sest 21. veebruaril kooskõlastas Linnakeskkonna nõuetele vastavuse osakonna juhataja Magnus Lass puu raieloa, mida korteriühistu Roosikrantsi 4 nimel oli taotlema hakatud juba läinud aasta septembris. Kuid mõnegi toona oma arvamust avaldanud asjatundja arvates ei olnud raie üldsegi vajalik.