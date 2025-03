Toetust saab taotleda alates märtsist ja esialgu on «Hooned korda» paketi jaoks ette nähtud 1,7 miljonit eurot. «Me oleme korteriühistutele antavad toetused üle vaadanud eesmärgiga muuta need terviklikumaks ja laiemalt linna eesmärke täitvateks. Toetusi on kokku 2,4 miljonit eurot. 700 000 eurot on linnaosavalitsuste jagada «Hoovid korda» raames. Strateegiakeskuse käes on 1,7 miljonit eurot «Hooned korda» paketi raha, mis keskendub peamiselt energiale,» rääkis Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).