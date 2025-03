​Baltimaade ja Poola kaitseministrid edastavad ühisavalduses, et pärast Ottawa konventsiooni ratifitseerimist on meie piirkonna julgeolekuolukord põhjalikult halvenenud.

«Sõjaline oht NATO liikmesriikidele, mis piirnevad Venemaa ja Valgevenega, on oluliselt suurenenud. Arvestades seda ebastabiilset julgeolekukeskkonda, mida iseloomustab Venemaa agressioon ja jätkuv oht Euro-Atlandi kogukonnale, tuleb kaaluda kõiki meetmeid, mis tugevdaksid meie heidutus- ja kaitsevõimet. Usume, et praeguses julgeolekuolukorras on ülioluline tagada meie kaitsevägedele paindlikkus ja vabadus valida uusi relvasüsteeme ja lahendusi, et tugevdada alliansi haavatavat idatiiba,» kirjutavad Hanno Pevkur, Andris Spruds, Dovile Šakalien ja Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ühisavalduses.