Tsahkna: Eesti liigub Ottawa konventsioonist lahkumise suunas

«Meie naaberriik Venemaa on agressor, kes on ja jääb ka tulevikus kõige tõsisemaks julgeolekuohuks mitte üksnes Eesti, vaid kogu Euroopa jaoks,» ütles Tsahkna. «Julgeolekuolukord on võrreldes 2004. aastaga, mil Eesti nimetatud konventsiooniga ühines, märkimisväärselt halvenenud, sest Venemaa peab juba üle kolme aasta täiemahulist sõda Ukraina vastu. Venemaa rikub rängalt oma rahvusvahelisi kohustusi, kasutab oma eesmärkide saavutamiseks sõjalist agressiooni ning on rahvusvahelistest lepetest kas lahkunud või rikub neid jultunult.»