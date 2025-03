Aednikuks õppinud Sepp ütles, et toimunu näitab suhtumist väärikatesse puudesse. «Eestlastel on ütlus, et puude taga tuleb metsa näha, ja selle metsa nägemine, teadustamine ja kaitsmine linna elukeskkonna, looduse ja eluks vajaliku elurikkusega ongi kultuuri küsimus. Eluks vältimatu vajadus,» arutles ta.