DOKUMENT Juku-Kalle Raid Hiina saatkonna Tiibeti-teemalisest noodist: «Aitäh, saan varsti sümfoonia kokku!»

Hiina suursaatkond kirjutab, et Tiibeti eksiilvalitsus on separatistlik poliitiline rühmitus ja ebaseaduslik organisatsioon, mis rikub Hiina põhiseadust ja õiguskorda. «Seda ei tunnusta ükski riik maailmas. XIV dalai-laama on usuliidri maski taha varjuv eksiilpoliitik, kes on pikalt osalenud Hiina-vastases separatistlikus tegevuses ja püüdnud Xizangi Hiinast lahku lüüa,» märkis suursaatkond.