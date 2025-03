Oidsalu: kui laskemoona tarneaeg pole väga pikk, tuleks ka praegu eelistada mõistlikku hinda

Moonavaidluse tuumaks on Isamaa esimehe Urmas Reinsalu ja endise kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi kriitika, et eelmisel suvel otsustatud 1,6 miljardist eurost on reaalsete laskemoonalepinguteni jõutud tänaseks null euro eest. RKIKi ja kaitseministeeriumi keskne väide on olnud, et mitmete riikide ühishankes lähebki lepingute sõlmimiseni veidi rohkem aega, aga see-eest saaksime me moona kokkuvõttes varem ja odavamalt kätte. Salm on pigem toetanud riik-riigile-tehinguid.

«RKIKi selgitused on tegelikult arusaadavad. Kui räägime sellest, et minna kohe nui neljaks riik-riigiga-tehingusse, siis see mingitel puhkudel tõstab lihtsalt laskemoonahinda,» sõnas Oidsalu Postimehele. «Minu arust on õige, et kui tarneaja vahe pole väga pikk, siis eelistataks ka praegu mõistlikku hinda. Meil küll raha tuleb juurde, aga see ei tähenda, et tuleks moona turult ebamõistliku hinnaga osta. Selleks, et aru saada, kas oleks saanud tänasest kiiremini või mitte, tuleks hankeid auditeerida, kummal õigus on. Aga tervikuna nendest RKIKi põhjendustest saan ma aru, mingid protsessid võtavad aega. Iseasi, kas Pevkuri väide, et kogu 1,6 miljardi eest on moon tellitud, tehniliselt korrektne on. HIMARSite puhul pole ostukohustust võetud.»