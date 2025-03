Peaminister Kristen Michal sõnas Postimehele antud intervjuus, et Eesti on küll kaitstud, kuid kaitsekulude järsk tõstmine on vajalik, et see ka tulevikus nii jääks. Samuti nahutas peaminister opositsiooni, kes tema sõnul on kaitseteemad sisepoliitilisse diskussiooni vedanud.