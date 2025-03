Reaalkooli uus õppehoone valmib järgmisel aastal

Linnapea Jevgeni Ossinovski märkis, et kvaliteetse hariduse pakkumiseks on lisaks suurepärastele õpetajatele vajalik ka keskkond, mis võimaldab põnevat ja mitmekülgset õpet. «Tallinna reaalkool kuulub maailma parimate koolide hulka. On erakordne privileeg, et meie noored saavad oma kodulinnas nii kõrgel tasemel haridust. Tallinna reaalkooli uue õppehoone valmimine ei paranda ainult reaalkooli õpilaste võimalusi, vaid reaal- ja loodusainete kompetentsikeskuse kaudu toetame ka teiste koolide õppekvaliteeti,» ütles Ossinovski.