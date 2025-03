Liina Naaber-Kivisoo asub Harju maakohtu esimeheks

«Valisin Liina Naaber-Kivisoo Harju Maakohtu esimeheks, sest tal oli selge pilt inimestele lähedal seisvast ja efektiivsest kohtukorraldusest. Ta on hea erasektori kogemusega ja tal on pikk kogemus kohtujuhina, kõik kohtu juhtimiseks vajalikud teadmised ja oskused, et viia ellu järgmisi vajalikke muutusi. Liina Naaber-Kivisoo on koostööle avatud, julgeb võtta vastu ka raskeid otsuseid ja ta oskab selgelt ning ühiskonnale arusaadavalt kohtu tööst rääkida,» ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta põhjenduseks.