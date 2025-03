Abilinnapea Margot Roose sõnul on Tallinna taevas muutunud päris aktiivselt kasutatavaks ruumiks, aga sellest, mis seal toimub, pole linnavalitsusel aimugi. «Täna teame seda, et transpordiameti hinnangul on Eestis 30 000 kuni 40 000 drooni, aga see on ka enam-vähem kõik. Me ei tea, kes, kus ja miks neid lennutab,» ütles Roose.